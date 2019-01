Aereo si scontra con elicottero sul ghiacciaio del Rutor: 5 vittime accertate

Sono state sospese, a causa delle buio e della pericolosità della zona, le operazioni di soccorso sul ghiacciaio del Rutor (Ruithor in francese), in Valle d'Aosta, dove questo pomeriggio si sono scontrati un elicottero adibito ad attività di eliski e un aereo che era decollato da Megève, in Francia.

Al momento il bilancio, provvisorio, è di 5 morti e due feriti ricoverati in ospedale ad Aosta, uno di nazionalità svizzera, uno francese. Entrambi sono stati ricoverati in rianimazione in prognosi riservata.

Le ricerche riprenderanno domani perché non si esclude che a bordo dei due velivoli ci fossero più persone, che dunque al momento potrebbero essere disperse.

Incidente aereo in Valle d'Aosta: ci sono vittime

Incidente aereo questo pomeriggio sul ghiacciaio del Rutor, in Valle d'Aosta. A quanto di apprende si tratterebbe dell'impatto tra un elicottero e un aereo da turismo. Il soccorso alpino valdostano si è subito mobilitato per raggiungere il punto in cui potrebbero essere precipitati i due velivoli nella zona de La Thuile. Secondo le prime informazioni sono cinque le vittime accertate.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sul posto è intervenuto un elicottero della Protezione Civile con a bordo tecnici Soccorso Alpino e medico. In arrivo anche un secondo elicottero con un medico. Altri due elicotteri sono in arrivo dal Piemonte.

Attivata la procedura di maxiemergenza al pronto soccorso di Aosta.

Incidente aereo in Valle d'Aosta: le ultime notizie

Sul posto oltre ai tecnici del Soccorso Alpino anche personale medico e squadre dei vigili del fuoco specializzate in taglio di lamiere.