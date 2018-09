Aereo precipita nel lago in Sud Sudan: c'è un italiano tra i sopravvissuti

Potrebbe essere di 19 vittime il bilancio del disastro aereo avvenuto oggi nel Sud Sudan: il volo, a bordo del quale si erano imbarcate 22 persone, era partito da Giuba con destinazione Yirol.

L'Unità di crisi della Farnesina segue fin dall'inizio l'evolversi della situazione assieme all'ambasciata di Addis Abeba. Un nostro connazionale infatti - che lavora in progetti di cooperazione - è tra i sopravvissuti all'incidente, rendono noto al Ministero degli Affari Esteri. Ora dovrebbe essere trasportato a Giuba e quindi dovrebbe essere evacuato a Nairobi o Kampala.

L'aereo è precipitato mentre sorvolava un lago. Secondo quanto reso noto dal ministro dell'informazione dello Stato dei laghi orientali, Taban Abel Aguek, tre persone a bordo sono sopravvissute.

A Ugandan national identified as Twesigye Agrey is one of those confirmed dead after an aircraft plunged into Yirol river of Eastern Lakes state in #SouthSudan. He was part of the 21 passengers aboard the aircraft #Uganda @newvisionwire @DailyMonitor @UgandaMFA pic.twitter.com/E5dBgnF2Tr