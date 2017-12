Aereo precipita in un fiume: tra i 6 morti anche un ragazzino di 11 anni

Sciagura aerea in Australia: un piccolo idrovolante della società Sydney Seaplanes è precipitato poco prima delle 5:00 ora italiana, nelle acque del fiume Hawkesbury, a pochi chilometri della metropoli australiana di Syndey.

Come riporta il quotidiano britannico the Guardian, le vittime della sciagura sono quattro cittadini britannici, il pilota del velivolo e un ragazzino di 11 anni.

Finora i sommozzatori hanno recuperato i corpi di tre delle vittime, proseguono le ricerche per localizzare gli altri tre. La società Sydney Seaplanes ha confermato che l'aereo caduto apparteneva alla sua flotta e che è in contatto con la polizia per accertare le cause di quanto accaduto, che per il momento non sono chiare.