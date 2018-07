Un tir piomba dall'alto e le sbarra la strada: donna in ospedale per lo choc

Incidente spettacolare e per fortuna senza gravi conseguenze quello avvenuto intorno alle 8.15 di questa mattina sull’autostrada A10 Genova-Savona. Poco prima di Albissola Marina, in direzione Genova, l’autista di un tir ha perso il controllo del mezzo pesante che ha sfondato le barriere ed è finito in un scarpata.

Il camion è precipitato su una strada sottostante e su un piazzale utilizzato dal Comune e da una società che si occupa della raccolta dei rifiuti. Nel tratto interessato dallo schianto sono stati posizionati dei new jersey a protezione del varco e il recupero verrà effettuato durante la notte.

L'autista è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Sulla strada su cui è finito il mezzo pesante stava transitando una donna di 60 anni, che si è vista cadere il tir a pochi metri di distanza. Per lo choc anche la donna è stata trasferita in ospedale a Savona, come riferisce GenovaToday. L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico con code anche di diversi chilometri.