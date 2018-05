Si ribalta bus di tifosi: tre morti e decine di feriti

Tragedia nella notte in Francia, tre persone hanno perso la vita in un incidente che ha coinvolto un autobus su cui viaggiavano una trentina di passeggeri. I feriti gravi sono 11, mentre altre 17 persone sono rimaste ferite in maniera lieve.

Come riporta il quotidiano francese Le Dauphine Libere, il mezzo si è ribaltato poco dopo le 23 sull'autostrada A7, all'altezza di Chantemerle-les-Blés, nella Drôme.

Sul mezzo viaggiavano 30 tifosi, di cui 18 minorenni, della squadra di rugby di Beaucaire, nel Gard, che rientravano da una partita disputata a Lione. L'autista del bus è morto sul colpo e, secondo una prima ricostruzione, un problema a una gomma potrebbe essere all'origine dell'incidente.