Scendono per cambiare una gomma, auto li travolge: morti due giovani

Tragedia sulla statale 450 direzione Affi oggi pomeriggio, all'altezza dello svincolo di Calmasino, nel veronese. Tre ragazzi, della provincia di Torino, scesi dalla macchina per sostituire un pneumatico, con l' auto regolarmente in corsia di soccorso, sono stati investiti da un'autovettura che sopraggiungeva con a bordo una coppia residente in provincia di Trento, il guidatore di 64 anni, che ha travolto l'auto in panne e i ragazzi.

Uno è morto sul colpo, l'altro durante le fasi di soccorso. Il terzo è stato trasportato con l'elisoccorso a borgo Trento e non sembra per ora in pericolo di vita. Accertamenti ancora in corso da parte della Stazione Carabinieri di Bardolino.

Secondo quanto riferito dall'Arma a VeronaSera, i tre sarebbero scesi dal veicolo, regolarmente posizionato in corsia di soccorso, per cambiare lo pneumatico, quando sarebbero stati travolti dalla macchina condotta da uomo classe 1955, residente in provincia di Trento, che stava viaggiando insieme alla compagna.