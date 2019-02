Cane causa un incidente mortale: condannato il padrone

La notte del 18 febbraio 2017, un uomo di 47 anni, Fabrizio Sansovini, perse la vita in un tragico incidente stradale avvenuto su un tratto rettilineo di via San Savino a Fusignano, in provincia di Ravenna. La Opel del 47enne finì prima contro una recinzione, per poi andare a schiantarsi contro un palo della luce. Secondo i rilievi dei carabinieri e la successiva ricostruzione, c'è stato un elemento, non considerato all'inizio, che avrebbe causato l'incidente: un cane meticcio di taglia media, la cui carcassa venne ritrovata a 43 metri dalla vettura.

Secondo la tesi dell'accusa sarebbe stata proprio la bestiola a provocare inconsapevolmente l'incidente mortale. Per questo motivo, come riporta il Resto del Carlino in un articolo ad opera di Andrea Calabresi, il gup Andrea Galanti ha condannato a due mesi di carcere, con pena sospesa, il padrone dell'animali, responsabile di omessa custodia in relazione all'omicidio colposo avvenuto a Fusignano.

Si tratta di un uomo di 80 anni che, secondo la richiesta di rinvio a giudizio a firma del pm Monica Gargiulo, è stato ritenuto colpevole di non aver controllato in maniera adeguata il suo cane, che si è allontanato da casa ed ha incrociato la strada dell'auto su cui viaggiava il 47enne. Il pensionato condannato farà sicuramente ricorso in appello.