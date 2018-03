Incidente mentre trasportano detenuto in Tribunale: morto un carabiniere, otto feriti

Terribile incidente oggi venerdì 23 marzo 2018, sulla statale 231 in borgata San Martino di Bra (Cuneo). Un appuntato dei carabinieri, Alessandro Borlengo, 43 anni, è morto mentre stava trasportando un detenuto che sarebbe dovuto comparire in tribunale ad Asti per un'udienza di convalida.

Ferito in modo grave un altro militare di 29 anni, attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cuneo. Meno gravi le condizioni del detenuto e di un terzo carabiniere.

Come riferisce Torino Today oltre ai quattro a bordo dell'auto dei carabinieri, sono rimaste ferite altre cinque persone.