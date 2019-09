Almeno 36 persone sono rimaste uccise in un incidente stradale in Cina

Almeno 36 persone sono morte e 9 ferite gravemente in un incidente tra un autobus e un camion avvenuto nella Cina orientale, nella provincia di Jiangsu.

Secondo le prime indagini, l'incidente è stato causato da una gomma sgonfia dell'autobus che trasportava 69 persone. L'autista avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il camion.

Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua, che cita le autorità locali. La superstrada Changchun-Shenzhen è stata riaperta dopo otto ore.