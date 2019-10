Sopravvive ad un terribile incidente e lancia l'appello sui social: "Se avete sonno non guidate"

I colpi di sonno sono una delle principali cause degli incidenti stradali, che in molti casi non lasciano scampo a chi si trova alla guida, con il rischio sempre alto di coinvolgere anche altri ignari automobilisti. Guidare quando si ha sonno è un vero azzardo, una scommessa da non fare mai, come testimonia il post di Nicola Zecchin, un ragazzo sopravvissuto ad un terribile incidente stradale causato proprio da un colpo di sonno.

L'automobilista “miracolato”, con l'intento di far capire quanto sia imprudente e pericolosa la scelta di mettersi al volante quando non si è totalmente svegli, ha postato sul suo profilo Facebook le immagini della sua auto distrutta, raccontando nel post l'accaduto e le conseguenze: ''Ecco cosa succede quando esci di strada con un colpo di sonno: Località Statale di Rovigo, fronte Ospedale. Martedì 22/10/19 ore 23:40. Danni Fisici: Ematomi e contusioni. Velocità d'impatto 70 km/h. Abbattute due murature d'accesso privato con rotolamento a 360 in un fossato. Test Alcool e droghe NEGATIVI''.

''P.s. - conclude Nicola nel suo post - Se avete sonno NON GUIDATE, È un attimo ragazzi...'': un consiglio rivolto a chiunque sta per mettersi alla guida in condizioni non idonee e potrebbe non essere così fortunato.