Elicottero si schianta contro grattacielo: "Ha tentato atterraggio d'emergenza sul tetto"

Tragedico incidente nei cieli di New York. Un elicottero si è schiantato su un grattacielo, un edificio di 54 piani di Midtown al 787 della Settima Avenue, tra la 51esima e la 52esima strada. Il governatore di New York Andrew Cuomo ha detto che il pilota stava tentando un atterraggio di emergenza sul tetto.

Subito esclusa l'ipotesi di un attacco terroristico. Nessuna persona che si trovava all'interno dell'edificio è rimasta ferita. Il velicolo, un Agusta A109E, era decollato dall'eliporto della 34esima strada nell'east side di Manhattan, ed era diretto alla statua della Libertà; durante il volo, secondo fonti di Fox News, ha riportato un guasto meccanico e ha tentato l'atterraggio di emergenza sul tetto del grattacielo.

Incidente New York, elicottero contro grattacielo: morto pilota

Il sindaco di New York, Bill de Blasio: "Poteva essere un incidente molto più grave. E grazie a Dio non vi sono altre persone ferite in questo incidente assolutamente scioccante". L'elicottero, ha aggiunto il sindaco, non poteva essere in quell'area, soprattuto perché prossima alla Trump Tower del presidente, senza un'autorizzazione specificifica. Si sta indagando, pertanto, per stabilire le circostanze dell'incidente.

Il velivolo era guidato da "un pilota commerciale: qualcuno che faceva questo lavoro da tempo". "A quanto sembra - ha detto ancora - era un elicottero usato per il trasporto di manager". Sul tetto del grattacielo, noto come AXA Equitable Center, non vi è una pista d'atterraggio. A confermarlo anche De Blasio: "Non atterrano sugli edifici di Manhattan da decenni - ha spiegato - c'è stato un orribile incidente in quello che era l'edificio Pan Am qualche anno fa e da allora è stato vietato. L'elicottero è stato in volo solo 11 minuti prima di schiantarsi sul grattacielo di Manhattan.

Video: l'elicottero in volo poco prima dell'incidente