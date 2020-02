Treno passeggeri deraglia e si schianta in una pineta: due morti

Due persone sono rimaste uccise e numerose ferite, a seguito del deragliamento di un treno passeggeri che viaggiava sulla linea Sydney-Melbourne. L'incidente è avvenuto nei pressi della città di Wallan, 45 km a nord di Melbourne, giovedì 20 febbraio verso le 19.45 locali.

Al momento dell'incidente si trovavano a bordo del treno circa 160 passeggeri. Le autorità hanno riferito che a deragliare sono state almeno cinque carrozze, più la motrice.

Emergency services at the scene of a train derailment Near Wallan. At least 2 Air Ambulances have been dispatched. Sadly 2 confirmed deceased. pic.twitter.com/qYEoLz90sh