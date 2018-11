Spaventoso incidente al Gran Premio: l'auto si impenna e si schianta contro le barriere

Spaventoso incidente a undici giri dalla conclusione del Gran Premio di Macao (valido per la Coppa del mondo della Formula 3) per Sophia Floersch. La 17enne tedesca finisce in testacoda, colpisce un'altra monoposto, si impenna e termina la sua corsa contro le reti di protezione dopo un volo pauroso. Floersch, si apprende dal bollettino medico diffuso dopo il ricovero in ospedale, ha riportato una frattura spinale ma è cosciente e le sue funzioni vitali sono stabili.

Dall'ospedale la 17enne, tramite Twitter, ha rassicurato sulle sue condizioni: "Volevo avvisare tutti e dire che sto bene anche se domani sarò operata. Grazie alla Fia e al mio team - ha aggiunto - che si stanno prendendo cura di me. Grazie per il supporto".

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon.