Auto giù dal ponte: illeso Kevin Sabatucci, promessa della Moto3

Ha rischiato grosso Kevin Sabatucci: il 18enne, promessa del motociclismo tricolore, è finito con l'auto giù da un ponte, insieme a tre amici ad Ascoli Piceno.

L'ascolano del Civ Moto 3, è uscito illeso dall'incidente: si trovava a bordo di un'auto con altri tre ragazzi che, per cause in corso di accertamento, nella notte è precipitata dal ponte di San Filippo.

La vegetazione ha attutito l'impatto, salvando la vita degli occupanti del veicolo: due dei ragazzi hanno riportato fratture non gravi alle costole, l'auto è completamente distrutta.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre uno dei giovani.

Poco più di un mese fa Sabatucci era rimasto vittima di un altro incidente mentre si allenava a Montalto Marche sulla pista di motocross, riportando la frattura di un femore. Ha terminato l'ultima stagione motociclistica con 98 punti nel Civ Categoria SuperSport 300, vincendo sulla pista di Vallelunga.