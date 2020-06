Compra una Lamborghini da 220mila euro e la distrugge dopo 20 minuti 

Oltre 200mila euro di auto in frantumi dopo 20 minuti di “vita”: è successo in un incidente autostradale avvenuto in Gran Bretagna, dove una Lamborghini Huracan dal valore di 200mila sterline, pari a circa 220mila euro, è stata ridotta ad un rottame dopo neanche mezz'ora dall'uscita dalla concessionaria.

Come riporta il quotidiano locale Leeds Live, l'auto di lusso si è fermata in autostrada a causa di un guasto meccanico ed è stata travolta da un furgone che viaggiava nella medesima direzione. L'incidente è avvenuto nei pressi di Leeds, West Yorkshire, Inghilterra. I danni alla Lamborghini sono stati molto ingenti: una delle ruote si è completamente staccata, mentre la quasi totalità della parte posteriore è stata distrutta dal violento impatto.

''Era una Lamborghini nuova, di appena 20 minuti – ha spiegato ai media britannici Richard Whiteley, della polizia West Yorkshire – Si è fermata a causa di un guasto è stata centrata da un automobilista incolpevole''. L'autista del furgone ha riportato una ferita alla testa, ma non risulta essere in gravi condizioni.