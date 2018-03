Incidente stradale per Clemente Mastella: "Ho visto la morte con gli occhi"

Clemente Mastella è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nel casertano. L’incidente è avvenuto sulla statale Telesina, nei presi dello svincolo di Dragoni. Mastella avrebbe subito lesioni a una mano ed è stato ricoverato nell’ospedale di Piedimonte Matese. A breve, però, dovrebbe essere trasferito al “Gemelli” di Roma per un intervento alla mano.

L'auto su cui viaggiava il sindaco di Benevento, ex parlamentare ed ex ministro della Giustizia si è scontrata violentemente con un'altra automobile che avrebbe osato una manovra azzardata.

Lo stesso sindaco sannita conferma: “Sono ferito ad una mano ed ora mi trovo in ospedale a Piedimonte Matese - spiega Mastela - Mi farò trasferire a Roma in un centro specializzato per traumi agli arti".

Mastella ha raccontato quei momenti: "Eravamo di ritorno da Roma insieme al consigliere comunale di Benevento Renato Parente, che era alla guida, quando ci siamo scontrati con un'altra auto guidata da una signora. Sono stati attimi terribili: ho visto la morte con gli occhi".