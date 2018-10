Dramma nel giorno del matrimonio, incidente spaventoso: 20 morti

Venti vittime. E' drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio nella contea di Schoharie, nello stato di New York. L'incidente è avvenuto nei pressi di un incrocio fra la State Route 30 e la State Route 30, a circa sessanta chilometri dalla capitale Albany e circa 250 da New York City. Una delle auto coinvolte è una limousine noleggiata in occasione di un matrimonio: la vettura viaggiava con numerosi invitati del corteo nuziale a bordo. L'auto di rappresentanza, una Ford Excursion 2001, si è scontrata con un altro veicolo, è uscita di strada e si è ribaltata lungo il crinale di una collina, piombando infine nel parcheggio dell'Apple Barrel Country store, affollato di persone dirette nei negozi e al ristorante.

Diciotto delle venti vittime sono i passeggeri della limousine, a bordo della quale non ci sono stati superstiti; le altre due vittime sono due pedoni travolti dal veicolo mentre transitavano nel parcheggio. L'Apple Barrel country store è un grosso negozio specializzato che si trova nel nord dello stato di New York, molto frequentato da escursionisti diretti verso i boschi della zona. Le autorità non hanno reso note le identità delle vittime, ma hanno aperto una linea verde per dare informazioni a chi ritenga di avere parenti coinvolti.

#BREAKING: State Police: 20 confirmed fatalities in crash involving limousine. https://t.co/OOIA4pVwhg pic.twitter.com/AupXzmmCzR — CBS 6 Albany - WRGB (@CBS6Albany) 7 ottobre 2018





Le cause dello scontro, comunque, sarebbero ancora da accertare con esattezza. Richard O'Brien, capitano della New York State Police, ha spiegato: "Abbiamo diverse unità che stanno investigando sui dettagli". Il locale, intanto, ha scritto un messaggio su Facebook per commentare l'accaduto ed esprimere la sua vicinanza alle persone rimaste coinvolte. "Come potreste sapere, c’è stato un tremendo incidente davanti al nostro negozio oggi. Per prima cosa, vogliamo ringraziare tutti i servizi d’emergenza che sono intervenuti", si legge in un passaggio del post. Il capoufficio della città di Schoharie, Alan Tavenner, ha poi fatto sapere che la zona in cui si è verificato l'incidente era famosa per essere pericolosa. E ha aggiunto che in passato gli addetti ai trasporti avevano tentato di risolvere il problema, ma senza successo.