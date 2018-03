Incidente a minibus stracolmo di migranti clandestini: 17 morti

Almeno 17 persone sono morte e altre 36 sono rimaste ferite nell'est della Turchia, nell'incidente occorso a un minibus che trasportava migranti clandestini pachistani, afgani e iraniani. Lo ha riportato l'agenzia di stampa ufficiale Anadolu.

L'incidente è avvenuto ieri a tarda ora: a bordo del veicolo, omologato per il trasporto di quattordici passeggeri, ce ne erano oltre cinquanta.

Il bilancio ufficiale parla di 17 migranti, privi di documenti, rimasti uccisi e 36 feriti. Ancora in corso le indagini per ricostruire le cause dell'incidente: il minibus si è schiantato contro un palo della luce nella tarda serata di giovedì.

Il minibus ha preso fuoco dopo aver colpito un palo sull'autostrada Igdir-Kars nella provincia di Igdir. I migranti, compresi i cittadini afghani, pakistani e iraniani, erano entrati illegalmente in Turchia dal confine iraniano. Un secondo veicolo, anch'esso carico di migranti, ha investito i corpi di coloro che erano riusciti ad uscire dalle lamiere del minibus. I feriti, compresi alcuni in gravi condizioni, sono stati portati all'ospedale statale di Igdir.

Foto di Bulent Mavzer - Anadolu Agency