Gita in motoslitta sul lago ghiacciato, cede la superficie: un morto e cinque turisti dispersi

Le ricerche sono ancora in corso. Un gruppo di turisti francesi, accompagnato da una esperta guida, stava facendo un giro in motoslitta su un lago ghiacciato in Canada quando la superficie ha ceduto. Il bilancio è drammatico: un morto e cinque dispersi. Stavano procedendo fuori dalle piste segnalate.

La guida è stata soccorsa dalle acque gelide ed è morta in ospedale. Mancano all'appello cinque turisti francesi, secondo quanto riferito dalla Sûreté du Québec. Il dramma nella zona del Lac Saint-Jean.

Turisti dispersi nel lago ghiacciato in Canada

Due turisti si sono salvati e sono riusciti a estrarne un terzo dall'acqua: sono tutti ricoverati sotto shock in ospedale.

La polizia sta effettuando ricerche con elicotteri nell'area dell'Isola di Beemer per cercare di individuare le motoslitte. Invano, fino a ora. Durante le operazioni di ricerca, un elicottero della polizia si è schiantato al suolo: ferito il pilota, non è grave.

I sommozzatori della polizia hanno smesso di cercare al calar della notte perché continuare ad immergersi di notte è considerato troppo pericoloso. L'acqua nella zona in cui sono scomparsi i turisti ha una forte corrente.