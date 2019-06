Auto si schianta contro un tir in autostrada: morti due giovani genitori, salvo il bimbo di 6 mesi

Una famiglia distrutta: questo il drammatico epilogo di un incidente stradale avvenuto nella notte sull'autostrada A21, nel tratto tra Casteggio e Voghera, in provincia di Pavia.

Come riporta il Giornale di Pavia, intorno alle 3.15 di oggi, martedì 11 giugno, per cause ancora da accertare un'auto con a bordo una famiglia composta da madre, padre e figlio di sei mesi, si è schiantata contro il rimorchio di un tir. Un violento impatto che non ha lasciato scampo all'uomo e alla donna di 24 anni che viaggiavano sull'automobile: entrambi sono morti sul colpo.

Incidente sull'A21: morti i genitori, salvo il bimbo di sei mesi

Il bimbo di sei mesi che si trovava con loro al momento dell'incidente è stato trovato dai soccorritori mentre piangeva, ancora legato al seggiolino. Apparentemente illeso è stato caricato sull’elisoccorso, giunto da Como, e trasportato al Niguarda di Milano.