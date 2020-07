Auto finisce nella corsia opposta e viene travolta da un tir: quattro morti

Un terribile incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio, sulla strada provinciale 151, tra Altamura e Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Un'automobile con a bordo quattro persone si è scontrata contro un tir che procedeva nella direzione opposta: l'impatto è stato molto violento e le quattro persone che viaggiavano sull'auto hanno perso la vita.

Come riporta BariToday, sul posto, assieme alle ambulanze del 118, è intervenuta la Polizia Locale di Altamura. Secondo una prima ricostruzione, l'auto, che viaggiava in direzione Altamura, sarebbe finita, per cause ancora da chiarire , sulla corsia opposta, venendo travolta dal mezzo pesante in transito.