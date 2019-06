Distrutta in un incidente l'auto di Google Street View

Gli abitanti della provincia di Piacenza dovranno avere un po' di pazienza in più per vedere aggiornate le strade su Google Maps e Street View. Nella mattina di lunedì 24 giugno l'automobile del del colosso Mountain View è infatti rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto nella frazione del Comune di Gazzola. Come riporta IlPiacenza, la vettura è stata tamponata, violentemente, da una vettura che la seguiva, ma la dinamica esatta e le cause sono ancora al vaglio dei carabinieri del Norm di Bobbio che hanno effettuato i rilievi.

A farne le spese è stata però l'iconica vettura, brandizzata Google, che monta sul tetto l'avveniristica fotocamera a 360 gradi che da anni percorre tutte le strade del globo per aggiornare continuamente le mappe stradali che tutti utilizziamo quotidianamente attraverso Google Street View. Nell'incidente è rimasto anche contuso uno degli automobilisti che è stato trasportato all'ospedale dal 118, ma le sue condizioni non destano fortunatamente preoccupazione