Incidente d'auto per il principe Filippo: è illeso ma sotto shock

Il principe Filippo è rimasto coinvolto in un incidente stradale, dal quale è uscito illeso. Il duca di Edimburgo, marito della Regina Elisabetta, compirà a giugno 98 anni.

Secondo le ricostruzioni, Filippo era alla guida della sua Range Rover vicino alla residenza reale di Sandrigham. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'altra automobile. Due persone che erano a bordo sono state medicate per lievi ferite. I testimoni oculari citati dalla Bbc hanno riferito di aver aiutato il marito della Regina ad uscire dall'auto e lo hanno descritto come cosciente, ma scioccato e molto scosso.

Tornato a Sandringham, la residenza reale nel Norfolk dove la regina e il consorte sono arrivati per Natale, il principe Filippo è stato vistato da un dottore. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 ora locale. I media britannici hanno mostrato una foto dove si vedono due auto uscite dalla carreggiata. La Range Rover del principe è rovesciata sul fianco dal lato del guidatore. Sul posto dell'incidente sono intervenuti la polizia e un'ambulanza.

Filippo ha sempre amato guidare e ha anche portato sulla sua auto Barack e Michelle Obama quando visitarono il castello di Windsor nel 2016. Tuttavia molti britannici saranno rimasti sorpresi nello scoprire che il principe, ritiratosi dall'attività pubblica nell'agosto 2017, guidi ancora sulle strade. Secondo la Bbc, dopo l'incidente il principe potrebbe essere persuaso a smettere di guidare.

