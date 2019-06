Auto schiacciata da un trattore: tre morti, una famiglia distrutta

Tre persone sono morte nel drammatico incidente avvenuto in via Reale a Ravenna, nel pomeriggio di sabato 29 giugno. Una Fiat Punto si è scontrata frontalmente con un trattore a Glorie di Mezzano e le tre persone che viaggiano sull'auto sono morte sul colpo. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti i vigili del fuoco di Ravenna che hanno dovuto utilizzare una gru per sollevare il mezzo pesante.

Auto contro trattore a Ravenna: chi sono le vittime

Come racconta RavennaToday, le vittime erano originarie di Motta di Livenza, in provincia di Treviso. Al volante dell'auto, una "Fiat Punto", si trovava Walter Cembali, 72 anni, in compagnia dei figli Roberto e Federica rispettivamente di 32 (compiuti il 7 gennaio scorso) e 33 anni (avrebbe festeggiato il 34esimo compleanno il 16 luglio). Il padre era residente ad Alfonsine, mentre i due giovani nella città mercuriale.

Auto contro trattore a Ravenna: la ricostruzione dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione, la "Punto" stava percorrendo l'arteria in direzione Ferrara, quando è avvenuto lo scontro col trattore, un "John Deere" con un rimorchio carico di erba medica, condotto da un alfonsinese di 27 anni, che proveniva dalla direzione opposta. Pare che l'auto abbia invaso la corsia opposta a seguito di un'improvvisa perdita di controllo, forse innescata da un malore.

Nell'impatto la vettura è rimasta schiacciata sotto il mezzo agricolo. Due degi occupanti sono deceduti sul colpo, mentre il cuore del terzo è spirato prima di essere caricato sull'elimedica. Inutile la corsa disperata sul posto dei sanitari del 118, che hanno operato anche con due ambulanze. Illeso, ma sotto shock, il 27enne. Per sollevare l'auto rimasta intrappolata sotto la motrice i Vigili del Fuoco hanno operato anche con la gru. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire il recupero delle salme e la rimozione dei veicoli incidentati.