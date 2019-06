Incidente Reyes, le indagini: "Andava a 237 km/h, è scoppiata una gomma"

Mentre il mondo del calcio è ancora in lutto per la morte del campione spagnolo José Antonio Reyes avvenuta per un incidente d'auto nella notte tra venerdì e sabato, stanno andando avanti le indagini per scoprire la dinamica che ha causato lo schianto in cui ha perso la vita il 35enne ex di Siviglia, Arsenal, Atletico e Real Madrid.

A quanto riporta 'Mundo Deportivo', basandosi sul rapporto redatto dalla Guardia Civil sul luogo dell'incidente, Utrera, città natale del calciatore in Extremadura, la Mercedes di Reyes avrebbe subito lo scoppio di uno pneumatico mentre viaggiava a 237 chilometri orari. A causa dell'alta velocità l'auto si è poi ribaltata prendendo fuoco.