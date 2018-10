Incidente per Matteo Salvini: "Alla mia età...". E mostra la foto della frattura

Incidente per Matteo Salvini: frattura al polso destro. E' lo stesso ministro dell'Interno a rendere pubblica la notizia, postando sui social network la foto in cui mostra il tutore al polso destro. A un utente Facebook che, scherzando, commenta "e ora come li firmi i rimpatri?", il vicepremier risponde: "Mi sto allenando a firmare con la sinistra".

Questo il messaggio di Salvini su Facebook: "Fratturina al polso destro... Dimostrazione che alla mia età fare sport (nel mio caso andare a correre le sera sotto la pioggia, rischiando di scivolare come uno scemo) può essere mooolto pericoloso!".