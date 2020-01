Scuolabus finisce in un canale: morti due bimbi, 20 feriti

Tragedia in Germania, nei pressi di Eisenach. Uno scuolabus su cui viaggiavano più di 20 bambini è uscito fuori strada, finendo in un canale. Drammatico il bilancio dell'incidente: due bambini hanno perso la vita, mentre sono una ventina i feriti, tra cui anche l'autista del mezzo.

Come riporta il giornale RP Online, la vettura era diretta da Eisenach alla scuola elementare di Berka vor dem Hainich, sempre in Turingia. L'incidente è avvenuto circa alle 7.30 del mattino su una strada ghiacciata e dalla visibilità limitata dalla nebbia. Secondo una prima ricostruzione,

Secondo una prima ricostruzione dei media tedeschi, il bus sarebbe scivolato sulla strada, ribaltandosi poi nel canale. Le autorità locali stanno indagando per chiarire cosa ha provocato l'incidente, anche se la presenza di nebbia in quel tratto di strada potrebbe essere una delle principali cause.