Si mette alla guida anche se ha una gamba ingessata: l'auto esce di strada e si ribalta

Probabilmente aveva sottovalutato l'impedimento che gli avrebbe causato una gamba ingessata alla guida di un'auto. Un uomo di 55 anni si è messo alla guida di una Fiat Punto vecchio modello, lungo la strada provinciale che collega Samassi a Serrenti, nel sud della Sardegna, nonostante avesse la gamba ingessata: inevitabilmente le cose sono andate male. L'uomo ha perso il controllo del veicolo, che è uscito di strada ribaltandosi numerose volte.

A chiamare i soccorsi sono stati altri automobilisti in transito. Se la caverà: in un primo momento le condizioni sembravano gravi, è stato ricoverato in ospedale in codice rosso per una ferita al capo, la prognosi è di 20 giorni. Al 55enne saranno contestate varie violazioni al codice della strada.

Quando uscirà dall'ospedale dovrà sicuramente pagare una serie di contravvenzioni. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri - scrive la Nuova Sardegna - hanno lavorato diverse ore sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.