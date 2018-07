Turisti italiani coinvolti in un incidente in Scozia: tra i 5 morti un bimbo di quattro anni

Un bambino di quattro anni e una donna, sono tra i cinque morti del terribile incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte su un'autostrada in Scozia. Lo riporta il sito internet della tv satellitare britannica Sky News.

L'impatto ha coinvolto un minibus e un fuoristrada ed è avvenuto tra Huntly e Keith, nell'area del Moray.

Secondo la polizia scozzese il minibus Fiat con a bordo un gruppo di turisti italiani si è scontrato con una Nissan X-Trail. A bordo di quest'ultima auto hanno perso la vita tre persone: due donne, di 69 e 70 anni, e un uomo di 63.

Altre cinque persone, tre delle quali italiane - un bambino di tre anni e due passeggeri adulti, un uomo e una donna - sono state trasferite in ospedale con ferite di varie entità.

Investigation ongoing into #Moray #A96 crash which killed 5-people including 4 year old boy, after collision between 4x4 carrying 3 ‘locals’ who also died & a minibus of Italian tourists, one of whom was a woman also killed pic.twitter.com/noIF1E1k0D