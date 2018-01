Auto precipita nel fiume: muore una ragazza di vent'anni, grave la sorella di 16

Incidente mortale a Tortorici, in provincia di Messina. Una ragazza di appena 20 anni, Chiara Foti Randazzese, ha perso la vita.

L'auto a bordo della quale viaggiava insieme al fidanzato e alla sorella è precipitata nell'alveo del fiume Grande, per un volo di sette metri, come scrive MeridioNews.

Chiara era seduta a fianco al fidanzato, che guidava l'auto. La sorella 16enne invece si trovava sul sedile posteriore. Le condizioni della minore sono apparse subito molto gravi ed è stata trasportata all'ospedale di Sant'Agata di Militello.

I festeggiamenti in onore di San Sebastiano, patrono di Tortorici, si svolgeranno in forma ridotta in segno di lutto.