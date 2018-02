Scontro tra treni negli Stati Uniti: due morti e 70 feriti

Due morti e almeno 70 feriti: è questo il tragico bilancio di un incidente ferroviario avvenuto in Carolina del Sud, negli Stati Uniti.

Un convoglio passeggeri AmTrak e un treno merci della Csx, si sono scontrati nei pressi della città di Cayce. Da quanto riferisce WisTv, i feriti sono stai trasportati negli ospedali della zona. Uno dei treni, quello partito da New York e diretto a Miami, aveva a bordo 139 persone e otto membri del personale.

Le cause dell'incidente non sono ancora chiare, le autorità stanno indagando su cosa possa aver fatto deragliare il treno.

Individuals with questions regarding passengers on train 91 can contact us at 1.800.523.9101