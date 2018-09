Follia "in volo": uno cerca di caricare telefono in cabina, l'altro scambia l'uscita per il wc

Due incidenti avvenuti questa settimana su voli in India. Un passeggero di un aereo che tenta di accedere alla cabina di pilotaggio per caricare il suo telefono; un altro, che cerca di aprire il portellone dell'uscita d'emergenza scambiandola per la porta del bagno.

Il primo è successo lunedì mentre il volo IndiGo si apprestava al decollo da Mumbai per Kolkata. "Mentre l'aereo era a terra, un passeggero indisciplinato ha cercato di entrare nella cabina di pilotaggio ,affermando che il suo cellulare doveva essere caricato", ha detto IndiGo in una nota. "A seguito delle procedure operative standard, il comandante ha stabilito lo sbarco del passeggero per violazione della sicurezza".

Il secondo, ha coinvolto un volo GoAir da Nuova Delhi a Patna di sabato, quando un passeggero ha tentato di aprire l'uscita posteriore dell'aereo mentre era in volo, scambiando il portellone per il bagno. L'uomo, che era al suo "primo volo", è stato bloccato dall'equipaggio.