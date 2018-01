La nuova frontiera della pubblicità: atti vandalici per sponsorizzare numeri hot

La nuova frontiera degli annunci hot? Sponsorizzarli con atti vandalici e scritte sulle automobili. E' successo a Roma, nei quartieri di Talenti, San Giovanni e Appio Claudio. Un fenomeno che si è verificato su diverse vetture parcheggiate nella Capitale, dove sono comparsi i numeri da bollino rosso. Infatti, sono stati lasciati sulla carrozzeria, grazie a stencil e bombolette, dei numeri di cellulare. Una firma, un messaggio che, con una veloce ricerca su internet, porta ad annunci di incontri. A rispondere, dall’altra parte, una voce femminile molto riservata “quando sei qui, parliamo” e che indicava la zona dell’incontro, Tor Lupara.

Le segnalazioni a Talenti e Appio Claudio

Come scrive Claudio Bellumori su RomaToday, sono molte le segnalazioni dei cittadini arrivate in redazione, dopo un articolo che descriveva ciò che era successo a Talenti, dove, tra il 29 e il 30 dicembre, sono state imbrattate una decina di auto su viale Ezra Pound. La storia si è ripetuta in via Ada Negri, nello stesso quartiere, il 2 gennaio. Stessa musica, su viale Spartaco, all’Appio Claudio. Qui addirittura a finire nel mirino “una trentina di auto”, secondo il racconto di un cittadini Altre, invece, “solo vandalizzate con la bomboletta, senza scritte”.

E ancora San Giovanni: stesse scritte, stessa bomboletta, stessi numeri. Unica differenza le vie indicate, situate però entrambe nella zona segnalata poi al telefono. Osservando i veicoli coinvolti, il tratto distintivo parrebbe lo stesso: vernice spray su cofano e fiancate. Più quei numeri di cellulare accompagnati da due indirizzi che rimandano a una zona fuori città.