La bimba nasce prematura e viene abbandonata: l'infermiera la cura e poi l'adotta

Il suo sogno era sempre stato quello di avere un figlio, ma per lei non c'era alcuna possibilità. Poi, è stato proprio il destino, in maniera inaspettata, ad esaudire quel desiderio. Liz Smith, un'infermiera di 45 anni del Franciscan Children's Hospital di Boston, adesso ha una figlia.

Come ha fatto? A raccontare la storia è Cbs News: nel 2016 la bimba era nata prematura a 29 settimane, con la madre tossicodipendente che aveva deciso di abbandonarla. Così nei successivi due anni la piccola è riuscita a sopravvivere grazie alle cure di Liz, fino a quando una notizia le ha sconvolto la vita: la donna non era fertile e non poteva rimanere incinta. In quel momento l'infermiera ha pensato alla possibilità di adottare la piccola Gisele, che nessuno aveva reclamato negli anni successivi alla nascita.

L'infermiera era solita andare a trovare la piccola anche a fine giornata mentre si trovava nel reparto di terapia intensiva, poi nel giugno 2018 lo stato Stato del Massachusetts ha tolto la potestà genitoriale alla mamma e al papà naturali, così Liz ha potuto procedere con l'adozione. Ad ottobre Liz e Gisele sono diventate ufficialmente mamma e figlia.