Nove infermiere del reparto maternità incinte tutte insieme: "baby boom" in ospedale

Ben nove infermiere del reparto maternità di un ospedale negli Stati Uniti sono rimaste incinte nello stesso periodo e partoriranno tutte tra aprile e luglio.

Un caso veramente da record quello che si è verificato nel reparto maternità del Maine Medical Center di Portland, che ha condiviso su Facebook la foto di otto delle nove infermiere, che mostrano felici pancini e pancioni, facendo loro le congratulazioni per questo vero e proprio “baby boom”.

Nove infermiere incinte tutte insieme: l'ospedale corre ai ripari

L’ospedale ha già fatto sapere di essere pronto a coprire tutti i turni quando le nove infermiere andranno in maternità e non potranno lavorare.

“Non vediamo l’ora di crescere i nostri bambini insieme”, ha raccontato una delle infermiere, Holly Selby al canale locale WGME. “Questa situazione ci conforta, come il sapere che ora abbiamo tutte qualcosa in comune”, ha raccontato un’altra, Nicole Goldberg.

Non è la prima volta che in un ospedale americano si verifica un baby boom tra le infermiere. Ad agosto del 2018 in tre diversi reparti di terapia intensiva del Banner Desert Medical Center di Mesa (Arizona) ad aspettare un bimbo contemporaneamente erano in 16.