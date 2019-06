Regno Unito: dodici morti per un'infezione batterica

Il National Health Service, il sistema sanitario nazionale del Regno Unito, ha reso noto nelle scorse ore che dodici persone sono morte a causa di una infezione batterica che si è diffusa nella contea di Essex. Secondo quanto riferito si tratta dello streptococco invasivo di gruppo A. Sono trentadue finora i pazienti che hanno contratto l’infezione: dodici di loro non ce l’hanno fatta.

L'epidemia è iniziata a Braintree e si è estesa poi alle città di Chelmsford e Maldon. Secondo il Public Health England è rimasta comunque circoscritta ad un’area limitata. Ad ogni modo le autorità stanno monitorando la situazione.

A contrarre l’infezione sono stati soprattutto pazienti anziani o con malattie croniche. Rachel Hearn, direttrice dell’assistenza infermieristica presso il Mid Essex clinical commissioning group, ha spiegato che il rischio di contrarre un’infezione da streptococco del Gruppo A è molto basso per la stragrande maggioranza delle persone e il trattamento con antibiotici, se avviato in anticipo, si rivela efficace.

L’infezione da streptococco di gruppo A si trasmette per contatto diretto con le secrezioni provenienti dalla gola. I batteri a volte possono colonizzare la gola, senza che le persone manifestino alcun sintomo. Anche i portatori asintomatici possono trasmetterla, ma l’infezione asintomatica è molto meno contagiosa. Solo quando i batteri penetrano in parti del corpo come il sangue, i muscoli o i polmoni l’infezione diventa potenzialmente letale.