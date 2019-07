Morta influencer di 24 anni: hanno trovato il suo corpo in una valigia

Una influencer di 24 anni, Ekaterina Karaglanova, è stata trovata morta nell'appartamento che aveva preso in affitto a Mosca, in Russia. Il corpo senza vita della ragazza è stato trovato dentro una valigia con diverse ferite da arma da taglio, di cui una molto profonda alla gola.

Da quanto riporta la Bbc, i genitori preoccupati per i vani tentativi di contattarla nei giorni precedenti il viaggio, si erano rivolti al padrone di casa che li aveva fatti entrare nell’appartamento dove hanno trovato il corpo della figlia con la gola tagliata all’interno di una valigia abbandonata nel corridoio.

La ragazza, che aveva oltre 85.000 follower su Instagram, aveva 24 anni, studiava medicina e aveva da poco iniziato una nuova relazione. Ekaterina oggi avrebbe compiuto 25 anni. La polizia russa sta indagando sull'omicidio e, al momento, tra le piste più accreditate c'è quella passionale.

La polizia ha spiegato che non vi erano indizi di una colluttazione né armi nel luogo dell’apparente delitto. Le forze di sicurezza hanno aggiunto che la telecamera di sorveglianza aveva catturato le immagini di un ex fidanzato della Karaglanova mente si aggirava furtivo nei pressi dell’appartamento nei giorni precedenti la scomparsa della giovane donna. Karaglanova pubblicava regolarmente immagini di se stessa su Instagram.

I suoi follower l’avevano paragonata all’attrice Audrey Hepburn. In un post di marzo, aveva scritto dei suoi piani per ridipingere il suo appartamento, di viaggi all’estero e di “un’altra importante attività a cui sto pensando, di cui non parlerò per ora”. Nel suo ultimo post, che conteneva un’immagine scattata sull’isola greca di Corfù, ha scritto che le piaceva “viaggiare spesso, ma in ogni Paese non trascorro più di 3-5 giorni”. Oltre al suo account di Instagram, Karaglanova aveva anche gestito un famoso blog di viaggi, con migliaia di abbonati. A Mosca praticava come medico specializzato in dermatologia.