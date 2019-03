La storia dell'uomo inghiottito e risputato (vivo) da una balena

Inghiottito e risputato fuori da una balena. A vivere quest'avventura, sicuramente non piacevole, è stato Rainer Schimpf, un sommozzatore di 51 anni che per mestiere registra video subacquei. L'uomo si trovava a largo di Port Elizabeth in Sudafrica, durante un'immersione insieme ad alcuni amici, quando ha sentito un vortice che lo attirava: una balena con la bocca spalancata che lo ha poi afferrato per le testa.

Rainer è ancora vivo per raccontare questa esperienza, ma al New York Post ha svelato cosa ha provato in quei terribili attimi: "Non ho avuto tempo di provare nessuna emozione, nemmeno la paura. Ho trattenuto il respiro perché sapevo che si sarebbe rituffata per sputarmi fuori in qualche angolo sommerso di oceano''.

Per fortuna il 51enne è stato invece risputato quasi in superficie, con la scena che è stata immortalata da un collega di Rainer. Anche la moglie dell'uomo ha assistito terrorizzata alla scena, che per fortuna è durata soltanto una manciata di secondi, sicuramente i più lunghi della loro vita.

Nel frattempo le immagini di questa assurda vicenda hanno fatto il giro del mondo. In molti si sono chiesti: come ha fatto a salvarsi? Semplice, quel tipo di balena si ciba soltanto di scampi, granchi, aringhe, sgombri e non di esseri umani.