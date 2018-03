Insulti e allusioni dal ginecologo: "Torna con gli uomini invece di stare con le tue amichette"

"Perché vai a letto con le donne? Avrò la muffa dentro io, ma trovo strana questa cosa dell'omosessualità. Non credo accetterei un figlio gay". E ancora: "Sei troppo bella, torna agli uomini invece di stare con le tue amichette. Ma non ti manca il rapporto con un uomo?". Una 23enne di Ischia ha raccontato a Repubblica il dramma vissuto durante una visita ginecologica effettuata a fine gennaio a Roma. Insulti e palpeggiamenti in seguito ai quali la 23enne ha denunciato il ginecologo ai carabinieri per violenze sessuali.

"Mi ha letteralmente immobilizzato. Ero tesa, non riuscivo a rispondergli", racconta la ragazza. "Ad accendere il medico è stato l’aver appreso della mia omosessualità. 'Se avessi avuto trent’anni di meno avrei provato a farti cambiare idea e ci sarei riuscito'. Mi ha rivolto questa frase insinuante guardandomi negli occhi, mentre mi sottoponeva a una transvaginale".

Non solo frasi sessiste. Il ginecologo avrebbe allungato anche le mani. "'Sei proprio una monella', mi ha detto, tastandomi il seno e riferendosi ai miei tatuaggi" racconta ancora la ragazza.

Dopo l'accaduto la 23enne si è sfogata così su Facebook.