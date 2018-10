Insulti razzisti contro un'anziana, ma il personale dell'aereo fa spostare lei

Una donna di origine giamaicana, residente nel Regno Unito dagli anni '60, è stata aggredita verbalmente con insulti razzisti da uomo seduto vicino a lei su un volo Ryanair in partenza da Barcellona verso l'aeroporto di Stansted, nei pressi di Londra. Il video, pubblicato su Facebook e su Twitter, è diventato virale e ha raggiunto già migliaia di persone.

Il passeggero si è rifiutato di sedere a fianco alla donna nera, coprendola di insulti e poi prentendendo che il personale di bordo le facesse cambiare posto. A riprendere la scena è stato un altro passeggero. Nel filmato si sente l'uomo urlare contro la donna, minacciandola di "spingerla" via e gridandole insulti razzisti.

This racist white man refused to sit next to an elderly black woman on a Ryanair flight.



He called her an "ugly black bastard" & threatened to push her to another seat if she didn't move to another seat.



