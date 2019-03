Troppo cloro in acqua, panico in piscina: 30 ragazzi intossicati

Momenti di panico in una piscina di via Rodi a Brescia. Nel pomeriggio di sabato 2 marzo, tutte le persone che si trovavano all'interno della vasca sono usciti dall'acqua lamentando forti bruciori agli occhi e alla gola e difficoltà respiratorie. In tutto si tratterebbe di circa 30 ragazzi tra i 12 e i 18 anni. Sono stati visitati dai sanitari del 118, giunti sul posto a bordo di diverse ambulanze, ma solo per una di loro - che soffre di problemi d'asma- si è reso necessario il ricovero, a scopo precauzionale, in ospedale (alla Poliambulanza) per alcuni accertamenti.

Come riporta BresciaToday, per fortuna gli effetti non sono stati gravi, anche se il forte odore di disinfettante che ha invaso l'ambiente ha reso necessario evacuare la piscina che è poi stata chiusa - ma dovrebbe riaprire nella giornata di domenica- per permettere ai Vigili del Fuoco e ai tecnici dell'Ats e dell'Arpa di effettuare tutte le analisi del caso.

Da chiarire la causa del problema in piscina, al momento non è chiaro se il fatto sia dovuto a un errore nella miscelazione nei prodotti utilizzati per tenere disinfettata l'acqua e a un guasto dell’impianto di areazione.