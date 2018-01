Apple, sarà possibile disattivare il rallentamento degli iPhone

Dopo la polemica sul rallentamento degli iPhone, l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha annunciato che il prossimo aggiornamento di iOS 11 permetterà agli utenti di disattivare il sistema che, per salvaguardare la batteria usurata, rallenta gli iPhone per renderli più stabili ed evitare che subiscano spegnimenti improvvisi.

Cook ha fatto l'annuncio durante un'intervista rilasciata ad Abc News: “Renderemo visibile la salute della batteria, in modo che sia tutto più trasparente”. L’amministratore delegato si è poi scusato con gli utenti, spiegando però che da parte di Apple non c’è stata volontà di nascondere la procedura, ma solo mancanza di chiarezza. Rispondendo alle critiche degli utenti, Apple ha deciso che per tutto il 2018 la sostituzione delle batterie di buona parte degli iPhone costerà 29 e non 89 euro.