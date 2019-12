L'Iraq scivola verso la guerra civile: strage ad una manifestazione a Baghdad

Sedici morti ed almeno un centinaio di feriti: questo il bilancio di un attacco avvenuto a Baghdad, dove uomini armati a bordo quattro auto hanno aperto il fuoco contro i manifestanti che protestavano contro il governo.

La strage di al-Khilani Square, vede tra le vittime anche un fotoreporter, Ahmed Mehna, a cui funerali hanno partecipato questa mattina centinaia di manifestanti.

Le autorità hanno annunciato l'apertura di un'inchiesta sull'attacco, uno dei più sanguinosi da quando a ottobre sono iniziate le manifestazioni di protesta contro il governo. Nella piazza e nell'area circostante sono stati dispiegati questa mattina decine di soldati a protezione dei manifestanti.

Intanto un drone armato avrebbe sganciato un colpo di mortaio sull'abitazione del leader religioso sciita Moqtada al-Sadr a Najaf, nel sud dell'Iraq. Lo ha riferito il sito d'informazione 'al-Masdar News', citando una nota di Saleh Muhammad al-Iraqi, uno degli esponenti della coalizione guidata da al-Sadr più vicini al religioso.

L'attacco non è stato ancora rivendicato. Fonti irachene spiegano che l'attacco alla casa di Al-Sadr sarebbe avvenuto in seguito allo schieramento delle Brigate della Pace del movimento sadrita a Piazza Tahrir, epicentro delle proteste a Baghdad, per proteggere i manifestanti.

"L'Iran non ha più la possibilità di esportare petrolio e allora attraverso le milizie (che sono al governo, ndr) prende i soldi del petrolio iracheno" spiega in un'intervista ad Aki-Adnkronos International l'islamologo Gilles Kepel.