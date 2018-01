Rassegna / Russia

Fa irruzione a scuola con un'ascia e dà fuoco all'edificio: gravissimi due studenti

Un ragazzo di 15 anni ha fatto irruzione armato nella sua scuola in Siberia, aggredendo in compagni e dando fuoco allo stabile con una bomba incendiaria. Due dei giovani feriti sarebbero in gravi condizioni