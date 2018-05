Una pietra per Isla: l'ultimo sogno di una bimba malata di tumore

Una pietra colorata per Isla. Se in questi giorni avete visto circolare tra Facebook e Twitter delle immagini di sassi dipinti o con messaggi di incoraggiamento, sappiate che fanno parte di una grande caccia al tesoro organizzata in Gran Bretagna per la piccola Isla Tansey, una bambina di Hinckley, nella contea del Leicestershire, che un anno fa ha scoperto di essere affetta da un tumore al midollo spinale.

Come riporta anche la Bbc, secondo i medici che la stanno curando ci sono pochissime speranze che la piccola sopravviva, così Isla ha espresso un desiderio: coinvolgere più persone possibile in una sorta di caccia al tesoro in cui ad essere nascoste per le strade del Regno Unito non ci sono monete d'oro o gioielli, ma delle semplici pietre con disegni e messaggi di auguri. Un piccolo sogno che è stato accolto molto bene dal popolo dei social: sia sulla pagina Facebook appositamente creata, che su Twitter con l'hashtag #islastones, sono moltissime le immagini postate in onore della bimba. Speriamo tutti che Isla sia forte e resistente come le pietre che il mondo social le sta dedicando.

Tweet riguardo #islastones