Italiana vince un Picasso da 1 milione con un biglietto da 100 euro a una lotteria di beneficenza

Una donna italiana di Ventimiglia (Imperia) ha vinto un quadro di Picasso del valore stimato di 1 milione di euro (1,1 milioni di dollari) in una lotteria di beneficenza.

Il biglietto fortunato le era stato regalato dal figlio per Natale. Claudia Borgogno ha vinto il premio in un evento internazionale di tombola chiamato "1 Picasso per 100 euro", gestito dalla casa d'aste Christie's e dall'organizzazione umanitaria Care per finanziare i suoi progetti in Africa. I partecipanti pagavano 100 euro per un biglietto online. L’estrazione è avvenuta presso la casa d’aste Christie's di Parigi. La lotteria ha raccolto più di 5 milioni di euro e hanno partecipato acquirenti provenienti da più di 100 paesi, hanno sottolineato gli organizzatori. Originariamente prevista per il 30 marzo, l’estrazione è stata rinviata a causa della pandemia di coronavirus.

La chiamata degli organizzatori per comunicare la vincita ha colto la famiglia Borgogno di sorpresa, come ha raccontato all’Associated Press il figlio della donna, Lorenzo Naso, che ha avuto l’idea di regalarle il biglietto per Natale.

L’opera vinta dalla signora Borgogno è la “Nature morte” di Pablo Picasso, un olio su tela datato 1921. In precedenza apparteneva al collezionista d’arte David Nahmad. L’opera è una composizione geometrica che raffigura un giornale e un bicchiere di assenzio. La prossima edizione della lotteria benefica si svolgerà nel 2021.