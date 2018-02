ItaliaOnline, a rischio centinaia di posti di lavoro

Sono oltre cento i lavoratori che rischiano di perdere il lavoro nella sede torinese di Italiaonline, ex Seat. Nella mattinata di giovedì 22 febbraio 2018 i lavoratori, in sciopero dalle ore 8 alle 12, hanno protestato davanti al Comune di Torino, in concomitanza all'audizione dei vertici dell'azienda in III Commissione.

Come scrive Alexia Penna su TorinoToday, i sindacati temono che il futuro della sede sabauda segua lo stesso copione che sta andando in scena, proprio in questi giorni, all'Embraco di Riva di Chieri. I lavoratori di Torino di Italiaonline, azienda del gruppo Iol, sono 394, di cui 104 in cassa integrazione a zero ore e 170 in Cig a rotazione. A livello nazionale i dipendenti sono 826, di cui 242 in cassa integrazione straordinaria a zero ore e 297 in Cigs a rotazione.

La preoccupazione di Slc Cgil - Fistel Cisl - Uilcom UiL si estende a tutto l'indotto ex Seat, quindi anche a ciò che riguarda Prontoseat (200 dipendenti), le Dls e tutte le aziende che direttamente o indirettamente sono collegate ad Italiaonline: pertanto si tratta di circa 1000 lavoratori solo sul territorio piemontese. Non si intravede alcun segnale per la riqualificazione dei lavoratori in cassa integrazione e si temono scelte di taglio costi e diminuzione degli organici attraverso licenziamenti o trasferimenti: la vicenda estiva relativa a Consodata, azienda del gruppo Iol, fa presagire il peggio. La sindaca Chiara Appendino ha incontrato i lavoratori in presidio davanti a Palazzo di Città: "Vorremmo evitare un Embraco bis e tutelare le famiglie".