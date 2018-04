Si laurea in filosofia a 82 anni: "Cerco risposte dopo la morte di mia moglie"

Dopo la morte dell'amata moglie quattro anni, Italo Spinelli aveva bisogno di domande alle sue risposte. Ottantadue anni, una vita passata a lavorare come operaio, ha deciso quindi di mettersi a studiare filosofia all'università, per "capire il percorso dell'anima quando lascia il corpo". Tra due giorni Spinelli discuterà la sua tesi di laurea sulla vita di Thomas More all'università di Macerata.

"Sono stato uno studente lavoratore, oltre che marito e padre di famiglia. Prima di fare l’operaio alla Fiat, a Modena, ho fatto per anni il materassaio, poi l’operaio in fonderia", racconta Spinelli a Il Resto del Carlino. "Dare risposte in più fa bene all’anima. Da sempre ho nutrito interesse per la filosofia, perché volevo capire il percorso dell’anima quando lascia il corpo, poi dopo la morte di mia moglie Angela, stimata maestra e moglie esemplare, l’interesse si è trasformato in necessità".

Il giorno della discussione della tesi al suo fianco ci saranno i tre figli, ma anche il sindaco o il vicesindaco di Finale Emilia, il presidente del consiglio comunale e forse l'assessore alla cultura.