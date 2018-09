Lascia la sua azienda da 420 miliardi di dollari: "Non voglio morire in ufficio"

Il gigante dell'e-commerce della Cina, Alibaba ha confermato l'intenzione del cofondatore Jack Ma di lasciare la presidenza e, dopo un fine settimana di indicazioni contraddittore e indiscrezioni di stampa, ha fornito anche la tempistica del passaggio.

Il 54enne lascerà nel settembre del 2019 e gli succederà l'attuale amministratore delegato, Daniel Zhang. Per il gigante dell’e-commerce cinese è la fine di un’epoca.

Come dichiarato in un’intervista al New York Times il co-fondatore e presidente Jack Ma ha annunciato il suo ritiro dalla società, per dedicarsi alla filantropia soprattutto nel campo dell’educazione.

"Non voglio morire nel mio ufficio, voglio morire sulla spiaggia"

La frase risale ad una delle chiacchierate alle quali volentieri si concedeva a margine dei summit dell'economia mondiale a Davos, raccontando come Alibaba fosse nata cercando una birra e come fosse stata una sua amica di penna del Tennessee a dargli il nome Jack, stanca di scrivere un nome impronunciabile. Sempre a Davos, nel 2015, elogiava Forrest Gump, definendolo il suo film preferito, "perché non si arrende mai", ma anche perché vedeva qualcosa dell'antieroe di Winston Groom nella storia della sua 'creatura':

"Nessuno fa soldi cacciando balene - disse - la gente li fa pescando gamberi", e "così facciamo i soldi ad Alibaba". Sbarcata a Wall Street due ani fa, Alibaba è oggi una delle società più ricche al mondo e vale circa 420 miliardi di dollari.