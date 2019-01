Attentato in Kenya, tra le vittime anche un sopravvissuto dell'11 settembre

Tra le vittime dell'attentato terroristico di Nairobi, in Kenya, c'è anche un 41enne americano "sopravvissuto all'attentato dell'11 settembre". Jason Spindler era il CEO di I-DEV International, una società da lui fondata specializzata in progetti di economia sostenibile.

Il fratello di Jason Spindler: "Era un combattente"

Dal suo profilo LinkedIn risulta che lavorava come analista presso Salomon Smith Barney/Citygroup a New York quando ci fu l'attentato. La società aveva sede in uno degli edifici del World Trade Center, distrutto nel crollo delle due Torri. "E' con il cuore grosso che annuncio che mio fratello, Jason Splindler, è morto queta mattina durante l'attacco terroristico a Nairobi", ha scritto su Facebook il fratello Jonathan. "Jason era un sopravvissuto dell'11 settembre e un combattente". La madre, Sarah Splinder, ha detto poi alla Nbc News che il figlio "stava cercando di cambiare il meglio i mercati emergenti del Terzo Mondo. Ci mancherà moltissimo ed è triste che una persona così giovane e intelligente sia stata uccisa dal terrorismo".

L'attentato all'hotel Dusit di Nairobi è stato rivendicato dai miliziani islamisti di al-Shabaab.